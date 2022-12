« SC Indoor Tournament » à Profondeville

"Sports Consulting est une ASBL qui gère des tournois pour les clubs, des événements caritatifs et ses propres événements, rappelle Grégory Stelzel. Tout était programmé l’année passée, mais le Covid en a décidé autrement. Ce tournoi précède un tournoi outdoor No racism à Limelette à Pâques."

De nombreux clubs participeront au tournoi. "Principalement des équipes namuroises de football. Plusieurs équipes brabançonnes, bruxelloises, liégeoises, dont le FC Liège, seront de la partie. Des clubs qui cherchent donc à occuper leurs affiliés durant la trêve hivernale. Quelques clubs de football en salle, comme Futsal My-Cars Châtelet et l’Inter Namêche, seront aussi présents."

Le prix d’entrée est fixé à 5€. Chaque joueur recevra une boisson et une collation. Petite restauration et cafétéria disponibles.

Au programme

Qualifications sous forme de poules (les deux premiers sont qualifiés pour les finales): mardi 27, U8 (matin), U11 (après-midi) et U14 soirée ; mercredi 28, U9 (matin), U16 (après-midi) et U15 (soirée); jeudi 29, U10 (matin), U13 (après-midi) et vétérans (soirée). Les finales se dérouleront le vendredi 30 décembre: de 9h à 13h pour les U8 et U9, de 13h à 17h pour les U10 et U11 et de 17h à 21h pour les U12 et U13.

Pour toute information: https ://facebook. com/events/s/sc-indoor-tournament/663803632018223/