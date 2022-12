Mettet, le circuit préféré

Il espère que ce sera encore le cas, ce samedi. Et le suivant. "Je garde la même formule que ces dernières saisons, ajoute Laurent Servais. Nous ferons le parcours dans un sens ce week-end et dans le sens opposé une semaine plus tard. Le tracé sera quasiment identique à ceux de l’année passée. Nous conservons sur le circuit notre dévers, mais qui sera à nouveau coupé pour les épreuves des plus jeunes. Il y aura également toujours le passage par le tunnel mais aussi la bosse."

Un véritable monticule, pas toujours évident à franchir sur le vélo, surtout s’il continue à pleuvoir. Mais cela propose un parcours complet, qui plaît à la plupart des participants. "David Hottias avait organisé un sondage, à la fin de la saison dernière, pour savoir quel avait été le parcours préféré de notre challenge et c’est celui de Mettet qui avait été élu, continue Laurent Servais. Cela fait plaisir à entendre, même si je n’en fais pas du tout une compétition par rapport aux autres organisateurs, ce n’est pas du tout le but ! J’organise toutes ces épreuves pour le plaisir, pour permettre aux participants de se faire plaisir. Mais je vois effectivement qu’il est bien apprécié, je reçois plus de messages pour ces deux épreuves de Mettet que pour les autres manches que j’organise sur ce Challenge."

Il y avait eu 300 participants, l’an passé, sur le rendez-vous de Mettet. Plus des 200, au moins, sont à nouveau attendus ce samedi, avant le réveillon de Noël. Les premiers classés du challenge veilleront certainement à améliorer leur position et les leaders à rester à leur place, comme Romain Crame chez les plus jeunes, Antoine Francq chez les U12-U15, Lucien Dandoit chez les cadets, Aurélien Lejeune chez les juniors, Thomas Nennen chez les adultes, Liam Contin chez les cadets VTT, Louis Losfeld chez les juniors VTT et Michaël Goossens chez les adultes VTT, mais aussi Lou-Anne Dautun chez les cadettes, Britanny Bary chez les juniores et Anne Dieudonné chez les dames adultes.

Le programme ce samedi

Départ des U8-U11 à 9 h 30, des U12-U15 à 10 h 15, des cadets et des juniors (cyclocross) à 11 h, des dames à 12 h 15, des adultes (cyclocross) à 13 h 30 et des adultes VTT à 14 h 30 et des juniors et des cadets (VTT) à 14 h 31.