Melotte, un succès pour terminer

Un double plaisir, donc. Celui d’y prendre le départ et celui de… s’y imposer. "Cela n’a pas été facile avec le gel, il y avait des bosses partout, mais c’était chouette et chapeau à David Hottias pour avoir su mettre sur pied cette épreuve en quatre jours à peine", raconte celui qui a décroché son second succès lors de cette saison de cyclo-cross en devançant Clément Dandoit. "Mais Ciney était mon dernier. Je n’irai pas sur ceux de Mettet, je vais désormais me concentrer sur ma préparation de la saison de route, miser sur l’endurance. Je suis impatient par rapport à 2023 !"