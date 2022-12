Le run-bike animera l’hiver des sportifs

Sept manches se dérouleront un samedi après-midi et trois un dimanche matin. Chacune d’entre elles proposera à nouveau une courte et une longue distance, de plus ou moins 8 et 16 km.

Il n’y aura aucune pré-incription. L’inscription au challenge s’élève à 5 euros par personne. Le prix de l’inscription à chaque manche est de 10 euros par équipe.

Pour les participants souhaitant figurer dans les classements généraux par équipes et individuels, un formulaire sera à compléter avant le 11 février. Si deux membres d’une équipe s’inscrivent au challenge, ils seront tous les deux repris dans les classements individuels et dans les classements par équipe.

Les catégories de classement concernent les minimes garçons et minimes filles, juniors et juniores, élites homes, vétérans hommes, dames et aînées dames.

Le dossard étant attribué à un binôme, il sera également interdit en cas d’absence d’un des deux équipiers, à l’autre de concourir avec le dossard de l’équipe: il devra en prendre un autre.

Les classements finaux individuels et par équipe seront établis sur base des six meilleurs résultats auxquels viendront s’ajouter des points bonus par participation supplémentaire. Le chronométrage et la logistique seront assurés par Léon Poncelet et les résultats pourront être consultés sur le site du (défunt) challenge Guérit, là où l’on peut également consulter le règlement complet.

Les vélos électriques en hors catégorie

Les vélos électriques seront une nouvelle fois acceptés mais hors-catégorie, c’est-à-dire pas de prix et pas de classement. Bien évidemment, les run-bikers devront annoncer le fait qu’ils utilisent un électrique.

Par ailleurs, il sera demandé de respecter scrupuleusement la règle de la discipline, à savoir un écart maximum de 10 mètres entre les équipiers. Précisons que les partenaires peuvent s’assister mutuellement dans les difficultés mais il est totalement interdit de transformer le vélo en tandem !

www.challenge-guerit.be – 0472/76.20.32