La lutte de Noël a retrouvé son engouement, à Beuzet

Après deux ans impactés par le Covid, la lutte de Noël, organisée par la société de Beuzet, a retrouvé son engouement et son animation pittoresque. " À l’initiative de Liliane Branders, ex-présidente, de son mari Jules et du regretté Stéphane Guidon, ce rendez-vous sportif et festif précédant la Noël date de plus de vingt ans, précise Richard Rousseau qui a repris le flambeau de la présidence depuis peu. Parmi les nombreuses anecdotes, j’épinglerai les luttes opposant les familles Rousseau et Guidon. Au fil des années, ce tournoi est devenu une tradition incontournable qui attire pas mal de candidats. "