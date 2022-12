Installés sur la dernière marche du podium, les Jemeppois du Mini Star ont toutes les cartes en main au moment de recevoir (20 h) Montigny, neuvième.

"Mes impressions sont positives, confirme le feu follet local Rémi Warnier, de retour, tout comme Lucas Napoleone. Malgré la reconstruction de la totalité (ou presque) du noyau, nous voilà sur la petite marche du podium avant ce dernier match du premier tour. Autant te dire que nous sommes prêts et motivés pour tenter de garder cette place sur le podium le plus longtemps possible (et qui sait la suite)."

Les gardiens Kévin Carmanne (heureux papa) et Diego Genard, blessé, sont absents. Le club a affilié Quentin Yernault, actif en D2 à l’Union belge, pour combler leurs absences.

Florennes vise le podium

Quatrièmes, les Aviateurs de Florennes United comptent sur le déplacement (21 h 15) à Thulin pour rester au contact du trio de tête. "Après une semaine de trêve et la décision incomprise de la Ligue concernant notre match perdu par forfait contre La Hestre, nous espérons retrouver la victoire pour ne pas perdre de vue le Top 3, lance le gardien florennois Steve" Bif "Ninnin. Mais, pour cela, il faudra faire trembler les filets de Thulin, qui pointe à deux petits points derrière nous et qui n’a perdu qu’un seul match à domicile."

Une gageure étant donné les absences de Fraiture, François et Kinif, blessés, de Helson, retenu par son activité professionnelle, et de Collinet (week-end de Noël).

Le noyau devrait dès lors se composer de Ninnin, A. Delcourt, M. Delcourt, M. Fraiture, Jadoul et de Zingle.