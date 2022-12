Balle pelote: Les séries de Régionales 2 & 3 sont aussi connues

On connaissait déjà la répartition de tous les échelons nationaux pour la future saison de balle pelote, ainsi que les séries de Promotion et de R1. Cette fois, ce sont les clubs et joueurs de R2 et R3 qui savent avec quelles autres formations ils évolueront en 2023. Une répartition établie sur base de critères géographiques, légèrement revus en Régionale 2, où il y aura 5 séries, de 9 ou 10 équipes. En Régionale 3, les 6 séries seront toutes formées de 9 cercles.