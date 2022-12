Aissam Boutgmi : un Loyersois qui s'habille en rouche

Aissam Boutgmi aura connu une année mouvementée au point de vue footballistique. Arrivé à Loyers en première provinciale en juillet, l’ex-Molignard vient d’être transféré dans l’équipe futsal du Standard de Liège. Après avoir débuté au Futsal Team Charleroi, Aissam rejoignait le projet d’Antoine Mageren, l’ancien gardien de l’équipe nationale, qui est maintenant son coéquipier. "Malheureusement, pendant la période Covid, le CSA Auvelais a fait faillite. J’ai ensuite été transféré à l’Académie Futsal de Montignies où j’ai rencontré Jonathan Neukermans". Désormais coach du matricule 16, son ancien T1 le contacte et donne son nom aux dirigeants rouches il y a quelques semaines. "J’ai fait quelques entraînements mais j’ai raté la rencontre contre Borgerhout car mon transfert n’était pas encore fait, explique l’habitant de Gilly pour qui les trajets se multiplient. Heureusement, on fait du covoiturage avec le coach et quelques coéquipiers. Ça facilite les choses". L’attaquant en pivot était présent ce mercredi pour les quarts de finale de Coupe de Belgique remportés face à Morlanwelz sur le score de 5 buts à 3, dont deux où il est impliqué. "J’ai eu du mal en première mi-temps. J’ai découvert mes coéquipiers, leur façon de jouer et le public présent m’a mis une petite pression également, souffle-t-il. Mais, en deuxième, ça a été beaucoup mieux. J’ai pu délivrer deux passes décisives et retrouver mon jeu ". Le tout devant l’une de ses idoles, le multiple champion du monde de football freestyle Soufiane Bencok. "J’étais comme un gamin, son frère joue au SL16 ".