Triple qualification pour les équipes de Doische

Pour les messieurs de P2 et de P1, les qualifications se sont jouées simultanément et côte à côte, sur le terrain du complexe oheytois, samedi après-midi. "Pour notre équipe A, qui affrontait la P3 locale, la victoire 0-3 est évidemment logique. Cela a été l’occasion de faire tourner le noyau et de donner du temps de jeu en première à ceux qui en avaient moins", confie le coach Rudy Moreau, qui s’attend à une tâche plus ardue au tour suivant, face à la P1… d’Ohey, qu’elle côtoie sur le troisième échelon du classement. "On avait perdu 1-3 contre eux, en championnat. Ce sera donc difficile, mais on aura l’avantage d’être à domicile. Cela dépendra sans doute aussi beaucoup de la forme du jour. Le premier tour s’est bien passé. On est à notre place. Cette jeune équipe étant montée de P2, on ne s’était pas donné d’objectifs précis. Mais on ne s’attendait pas à ce qu’elle progresse aussi vite. C’est de bon augure."

La P2, elle, a pris le meilleur sur la P2 oheytoise (1-3). "Ce match a été plus serré. Ayant terminé le nôtre plus vite, on a pu suivre une bonne partie de leurs échanges. Les joueurs d’Arnaud Gérain s’étaient inclinés 1-3 en championnat. Mais là, ils ont sorti une grosse prestation pour renverser la vapeur, après avoir perdu le premier set. Ils auront ainsi droit à un match de gala en quart, face au vainqueur du duel entre les deux promotions de Walhain (NDLR: prévu ce vendredi). Ce sera une bonne expérience pour eux."

Le Top 5 dans le viseur

Le dimanche, les dames du club ont suivi le bon exemple en allant s’imposer 0-3 à Gedinne, dans une confrontation entre sociétaires de l’élite provinciale. "Mais ce n’était pas aussi facile qu’on pourrait le penser. On n’était pas au complet et notre adversaire venait de remporter ses quatre dernières rencontres de championnat", précise Rudy Moreau, qui encadre également cette équipe cette année. "Oui, notre quart de finale, face à la P1 de Ciney, est jouable, et on voudrait évidemment passer un tour supplémentaire. Mais tout peut arriver, dans un match de coupe."

Postées à mi-classement, les Fagnardes ont rendu une copie satisfaisante aussi en championnat. "On a parfois perdu des points sur des bêtises ou par manque de réussite. Les trois ou quatre équipes de tête sont intouchables, même si on n’a pas été ridicules contre elles. Mais je pense qu’il y a moyen de s’installer juste derrière ces formations."