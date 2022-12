Tournée des corridas: On prend les mêmes et on recommence à Tellin

Après les manches de Beauraing et d’Onhaye, place à la troisième et dernière manche de 2022 de la Tournée des Corridas avec la Corrida du Fondeur, organisée à Tellin, samedi soir. Et pour la troisième fois, on pourrait dire "on reprend les mêmes et on recommence", puisque Mathias Anciaux, sur la petite distance, et Firmin Masset sur la longue distance, sont à nouveau victorieux, pour la troisième fois en autant de manches.