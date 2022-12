On a estimé le haut potentiel chez plus de 70 jeunes Namurois

Au menu, pas d’exercices centrés sur les compétences techniques de la discipline. "Ce ne sont pas les capacités de jouer au volley qu’on détecte chez l’enfant, mais son potentiel, sur base scientifique. La taille, notamment, est un facteur important dans notre sport. Même les passeurs et les liberos de haut niveau, ils font plus de 1,90 m aujourd’hui. En analysant les dimensions de leur main, on sait par exemple estimer la taille qu’ils auront à 18 ans, avec une marge d’erreur de 2,5 cm. On prend aussi note de celle des parents. Car un jeune de 12 ans, dont le papa fait 1,95 m et la maman 1,80 m, il a plus de chances d’être très grand aussi. L’explosivité, l’endurance, la puissance, la vitesse, l’envergure sont autant d’autres paramètres relevés."

Un suivi universitaire

Toutes ces données font l’objet d’un suivi scientifique, mené avec le concours des Universités de Liège, Louvain-la-Neuve et Bruxelles. "Cela a déjà concerné une quinzaine d’enfants, le 28 octobre dernier. Nous tenons encore une réunion ce jeudi, pour établir un programme spécifique individuel. Le but, avec toutes ces données et résultats de tests, est de former un grand groupe de U14 filles et garçons, qui pourra se réduire ou être modifié au fil du temps", ajoute Herman Vleminckx, confirmant la très large représentation féminine dans le panel de dimanche. "Il n’y avait qu’une douzaine de garçons, en effet. Mais c’est un phénomène mondial. Partout, on constate que nos adeptes sont à 75% des filles."