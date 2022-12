Coupe de la province: Somzée rafle (encore) la mise

Après les éliminatoires, disputées à Somzée, Moustier, et Gembloux, 24 équipes ont rejoint la salle de Leuze. Avec six formations présentes, le titre ne pouvait échapper à Somzée. "C’est une belle performance alors que dix paires étaient engagées pour les éliminatoires", précise Romain Delestenne, le vice-président.

Vainqueur en 2021, Somzée A, emmené par Vincent Lotte et Romain Delestenne, a remis le couvert et a remporté la finale face à Gembloux, représenté par Yannick Gérard et Katty Drèze. Une finale qui a tenu toutes ses promesses. "Avec les points de handicap vu notre classement de B6, et le point de la mort, il fallait se battre sur toutes les balles, raconte Romain. Vincent et moi avons perdu contre Yannick Gérard, classé C2. Et c’est finalement le double, remporté 2 sets à 0, qui nous a permis de conserver le trophée. C’est une belle victoire. Avec Vincent, on forme une paire complémentaire et on visera le titre en double V40, lors des championnats provinciaux en janvier. On a une revanche à prendre après la défaite en 2022, en finale face à la paire andennaise Piette-Pire."

Somzée B, avec Alexandre Mariscotti et Jean-Marie Lecouturier, complète le podium. Somzée C, emmené par Christophe Coryn, le secrétaire, et Damien Pirard, le président, termine quatrième.

Le classement

1. Somzée A: Vincent Lotte (B6)-Romain Delestenne (B6); 2. Gembloux A: Yannick Gérard (C2)-Katty Drèze (D2); 3. Somzée B: Alexandre Mariscotti (B6)-Jean-Marc Lecouturier (D0); 4. Somzée C: Christophe Coryn (C0)-Damien Pirard (C2); 5. Leuze A: Jean-François Lemire (C6)-Philippe Marchand (D0); 6. Isnes A: Jean-Marie Parmentier (C0)-Alain Henderickx (C4); 7. Floreffe A: Pascal De Geeter (C4)-Philippe Vandecassye (C6); 8. Isnes B: Jean-Marie Van Rintel (D0)-Bernadette Boulard (D4); 9. Somzée H: Michaël Fransen (E2)-Éric Dehan (E6); 10. Leuze C: Maxence Antoine (D4)-Gilbert Marien (D4); 11. Somzée D: Claudio Forti (C4)-Philippe Airson (E2); 12. Isnes F: Véronique Jassogne (E0)-Caroline Seulet (E4); 13. Moustier C: Cédric Cameli (D0)-Roland Quintin (D6); 14. Ermeton A: Frédéric Delvaux (C2)-Bernard Bousrez (C4); 15. Somzée F: Christophe Van San (D2)-Jean-Marie Hilaire (D6); 16. Isnes D: Francis Tréfois (D6)-Marc Detraux (D6); 17. Gembloux B: Ludovic Lacrosse (D6)-Camille Smets (E6); 18. Mazy-Spy A: Sandrine De Bruyn (E0)-Patrick Dachelet (E2); 19. Moustier F: Christine Voué (D2)-Geneviève Piovesana (E6); 20. Isnes C: Marc Renard (D0°-Philippe Naubert (E2); 21. Moustier D: Laurent Gobbe (D6)-Fabienne Deboutez (E0); 22. Moustier E: Jean Devillers (E6)-Jean-Jacques Grégoire (E6); 23. Moustier H: Alberte Delvaux (E6)-André Housiaux (E6); 24. Philippeville: Anne Heine (D2)-Anne-Marie Bellemans (E6)

Claudio Forti, le prix du fair-play

Lors de la finale de la coupe de la province, la commission provinciale des vétérans a décerné le prix du fair-play à Claudio Forti, du club de Somzée. Une juste récompense.

Claudio, que représente ce prix ?

C’est une belle surprise et une belle reconnaissance. Je n’ai jamais eu un comportement négatif à la table. Bien sûr, en championnat, on joue pour gagner mais en restant correct et en respectant l’adversaire. Lors des rencontres réservées aux vétérans, on privilégie l’amusement.

Participez-vous aux autres compétitions réservées aux vétérans ?

Bien évidemment. Outre la coupe, je dispute aussi l’interclubs et je participe aussi aux épreuves du challenge des cinq. J’apprécie l’ambiance et lors de chaque rendez-vous c’est toujours gai de partager un repas et l’apéro avec les autres joueurs.

Où et quand avez-vous tapé les premières balles, et quel a ensuite été votre parcours de pongiste ?

J’avais dix ans quand j’ai débuté à Mont-sur-Marchienne. En 1991, suite à mon mariage, j’ai rangé la palette. En 2006, mon fils et ma fille ont débuté à Marchienne, qui avait fusionné avec Montigny-le-Tilleul. Je les ai suivis pendant deux ans. En 2008, à la demande d’un dirigeant marchiennois, j’ai ressorti la palette. Redescendu D6, j’ai vite retrouvé mes sensations pour remonter C2. En 2015, j'ai quitté le Hainaut pour rejoindre Somzée, en compagnie d’Alex Mariscotti, qui venait s’installer dans le village. D’autres joueurs hennuyers nous ont suivis. Deux ans plus tard, on est monté en P1.

Où puisez-vous vos meilleurs souvenirs de tennis de table ?

En 2017, on a remporté le match de barrage contre Rhisnes pour monter en P1. C’était un grand moment. L’an dernier, aux championnats provinciaux, en double vétérans 50, avec Christophe Coryn, nous avons sorti la paire Vedrinamuroise qui alignait Frédéric Sonnet, série A.

Quels seront vos objectifs aux championnats provinciaux 2023 ?

L’an dernier, nous avions échoué en finale face à la paire Drion-Tonon, de la Cipale. Cette fois, nous espérons monter sur la plus haute marche du podium !