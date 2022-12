L’affiche du dernier week-end de l’année opposait Rochefort à Braibant et s’est soldée par un succès des Marcassins (69-59). "Si Rochefort mérite largement la victoire en ayant été supérieur dans tous les domaines, de notre côté on a manqué d’envie et aucune joueur n’est à sortir du lot", confie le coach braibantois Grégory Lemaire. "On a vécu un match serré avec une bonne intensité des deux côtés, explique son homologue rochefortois Lionel Evrard. Mes joueurs ont montré une bonne mentalité et fait preuve de beaucoup d’envie. Après une entame de match relativement équilibrée, on a vite pris les devants. Bref, tout le monde est à féliciter." Pour sa part, Belgrade a logiquement pris la mesure de Natoye (61-74). Pourtant, le coach namurois Stéphane Plumier estime que son groupe n’a pas livré une grande prestation. Pour lui, son organisation collective et les changements opérés en seconde période ont été les éléments du succès.

Alors, qui sortira vainqueur du coude à coude après la trêve hivernale ?

"Comme on reste premier, on va être attendu partout, ajoute Lionel Evrard. On attend déjà le match retour car on avait remporté le match aller à Belgrade 65-71". "Si on est en tête avec Rochefort, notre objectif de départ n’était pas précis, relève Stéphane Plumier. Maintenant, il est certain qu’on va jouer tous les autres matches pour les gagner. Et si on peut être champion, on ne dira pas non."

Série B

Mosa, sans pression

Bien installé à la première place du classement, ex aequo avec Malonne, le Mosa avait une semaine bien remplie avec deux rencontres au programme. Mardi, les hommes de Jérôme Joannes ont largement pris l’ascendant sur Gembloux (89-44) alors que samedi, en déplacement à Fernelmont, la victoire fut plus difficile à obtenir (46-66). "Nous nous trouvons dans un championnat à deux vitesses et, après des rencontres assez faciles, nous avons eu du mal à nous mettre dedans face à Fernelmont, qui est une équipe avec plus de répondant, commente le mentor jambois. Les deux rencontres ont toutefois permis de faire jouer tout le monde ; certains joueurs qui ont en général plus de temps de jeu ont d’ailleurs été mis totalement ou partiellement au repos."

Avec une seule défaite au compteur, le bilan est positif pour les Mosans dont l’objectif de départ était de faire mieux que la saison dernière. "La défaite face à Éghezée reste toutefois une déception. Je n’étais pas là pour coacher mais j’espère que nous pourrons prendre notre revanche chez nous. Pour la suite du championnat, notre objectif reste de gagner tous nos matches, mais nous ne nous mettons pas de pression. Nous savons que la rencontre face à Malonne risque d’être décisive, d’autant qu’il va également vouloir sa revanche."