Rhisnes: 21 kilomètres pour suivre le père Noël

Les conditions climatiques étaient très fraîches samedi matin, mais cela n’empêcha pas Maxime Duyck de devancer ses concurrents d’une quarantaine de secondes. Alexandre Pairoux et Cyrille Burnotte ont complété le podium. La première dame, Apolline Ramboux, encore elle, s’est classée à une très belle 7e place au classement scratch, devant Anne-Laure Sennesael et Virginie Grégoire, respectivement 10e et 15e.

Les tops 5 des 5km

HOMMES

1. Maxime Duyck 00:19:00 ; 2. Alexandre Pairoux 00:19:40 ; 3. Cyrille Burnotte 00:20:32 ; 4. Sébastien Beelaert 00:21:11 ; 5. Florentin Farineau 00:21:28

DAMES

7. Apolline Ramboux 00:21:59 ; 10. Anne-Laure Sennesael 00:23:37 ; 15. Virginie Grégoire 00:24:28 ; 19. Valentine Grolet 00:25:25 ; 22. Stéphanie Ferrari 00:25:43

Le spécialiste du duathlon, affilié au "Nages et Sports Triathlon Team", Jack Douglas, a terminé en pole position sur le 10 kilomètres, devant Benjamin Bandoy et Eliot Pirot Charloteaux. Belle performance de l’athlète de la Run Fly, Marie Heinrichs, chez les dames. "Dès les premières foulées, le froid se faisait vite oublier et j’ai pleinement pu profiter de ma course. Je suis très contente de cette victoire dans ma Commune, en battant de plus de 20 minutes mon ancien record sur le 10 kilomètres, établi en 2018", commentait Marie, qui se classa devant Gaëlle Gillot et Florence Goffinet.

Les tops 5 des 10km

HOMMES

1. Jack Douglas 00:37:34 ; 2. Benjamin Dandoy 00:37:52 ; 3. Eliot Pirot Charloteaux 00:38:00 ; 4. Nicolas Nachtergal 00:38:15 ; 5. Peter Potocny 00:38:57

DAMES

22. Marie Heinrichs 00:43:57 ; 31. Gaëlle Gillot 00:45:30 ; 38. Florence Goffinet 00:45:52 ; 55. Sophie Pitance 00:49:15 ; 60. Elodie Rinchard 00:49:58

Plutôt populaire, avec pas moins de 242 concurrents classés, le semi-marathon a attiré les foules. Comme l’an dernier, Loïc Bombaerts s’est montré le plus efficace sur cette distance. "On s’est relayé durant 5 kilomètres avec Bruno Slegers. Ensuite, j’ai pris un peu d’avance, jusqu’au 9e km. Il m’a rejoint et dépassé à la fin de la plus grande côte. J’ai relancé sur le plat et repassé directement devant. À partir de là, je ne l’ai plus vu, mais un autre coureur s’est rapproché de plus en plus. J’ai accéléré sur les deux derniers kilomètres, pour éviter d’être surpris et décrocher une deuxième victoire à Rhisnes." Arnaud Descampe et Martin Clobert se sont hissés également sur le podium.

Pour quelques membres de la Zatac Yvoir, le Jogging du père Noël est un objectif de fin d’année. C’est le cas de Kathy Provoost, qui s’est imposé avec un peu plus d’une minute d’avance sur Sophie Rulkin. "Il est rare de voir un 21 kilomètres en jogging, hors semi-marathons plus officiels. Me sentant relativement en forme pour le moment, j’ai décidé de partir comme d’habitude, malgré la distance plus longue. Je suis parvenu à tenir le rythme, sans avoir la moindre idée de ce qui se tramait derrière. J’étais toutefois heureuse de voir la ligne d’arrivée au bout de ces 21 bornes, lors d’une course très bien organisée", racontait Kathy. Victorieuse l’an dernier, Catherine Elleboudt s’est emparée de la troisième place.

Les tops 5 des 21km

HOMMES

1. Loïc Bombaerts 01:14:14 ; 2. Arnaud Descampe 01:14:30 ; 3. Martin Clobert 01:17:34 ; 4. Romain Biernaux 01:19:27 ; 5. Geoffrey Vanderstraeten 01:19:33

DAMES

26. Kathy Provoost 01:34:07 ; 31. Sophie Rulkin 01:35:21 ; 60. Catherine Elleboudt 01:40:29 ; 75. Anne Dusart 01:43:07 ; 78. Corinne Chaufoureau 01:43:57