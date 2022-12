Football: Patrick Pratz jouera le deuxième tour à Couvin-Mariembourg

Bientôt papa d’une deuxième petite fille, en juin prochain, Pat’se sent libéré. "C’est un véritable ouf de soulagement pour moi. J’espérais sans trop y croire que Couvin accepterait ce type de contrat. Je m’attendais à une saison de feu à Tamines mais l’arrivée des nouveaux dirigeants a changé la donne. Avec mon magasin à Givet, ma vie de famille et les trajets, c’était devenu l’enfer. Tamines a énormément d’ambitions, à 33 ans, c’est beaucoup trop pro pour moi. Des jeunes talents comme Hugo Becquevort doivent tout donner pour réussir à atteindre la Nationale 1. Mais moi, je n’ai plus le temps et l’envie de sacrifier tout pour le foot."

Mais Patrick, un petit but seulement cette année, ne revient pas à Couvin pour se la couler douce. Si le club a fait l’effort financier, il sait qu’il devra assumer. "Marquer si peu en six mois, ça ne m’est jamais arrivé. J’avais la poisse mais aussi peu d’occasions. C’est aussi psychologique, quand on est mal dans sa peau, ça ne peut pas marcher. Ma blessure au genou est d’ailleurs derrière moi, comme par hasard. C’est psychologique, vraiment."

Balog: « Je comprends son choix »

Si Couvin et l’Union belge ont validé le transfert, Tamines doit encore donner son feu vert. Ce qu’il fera, sans lui mettre de bâtons dans les roues. "Je comprends son choix, confirme son ancien coach, Tibor Balog. Il m’a téléphoné pour m’expliquer les raisons de son départ. Ce n’est pas facile pour lui de faire autant de kilomètres trois fois par semaine. Ajouter à cela les résultats compliqués et les pépins physiques, il a donc préféré dire stop. J’ai beaucoup de respect pour lui, c’est un homme qui ne triche pas et qui travaille énormément. C’est une décision difficile pour nous. La direction et moi regardons chacun de notre côté pour trouver un numéro 9. Ce n’est pas évident de trouver un attaquant mais j’aimerais en avoir un en janvier." Patrick reprendra avec Couvin le 30 décembre et jouera son premier match amical le 3 janvier. À Tamines, la reprise est déjà pour mardi prochain.