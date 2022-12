Trail de Dinant: Deux « Kiki » avaient des vues sur la victoire

Sur le petit parcours, Jonathan Fabry et Guillaume Franckinioulle ont fait la course ensemble et se sont imposés ensemble. "Le froid a rendu le trail plutôt piquant. Mais une fois le départ donné, avec la citadelle dès les premières centaines de mètres, nous avons vite eu très chaud. Ça piquait, ça faisait mal aux jambes, mais c’était ce qu’on aime. Le parcours était assez dur, et nous nous sommes retrouvés à trois et puis à deux avec un autre “Kiki”", s’amuse Jonathan, dont c’est le surnom. Yohan Morone a complété le podium. Chez les filles, tout comme l’an dernier, Aglaé Laloux s’est imposée devant Maude Arnould et Camille Glorieux. "J’ai trouvé le parcours un peu plus dur que l’an dernier, plus trail et moins roulant, ce qui le rendait encore plus chouette. C’était ma première fois dans les marches de la citadelle de Dinant, et je pense que c’était aussi la dernière", rigole Aglaé Laloux.

Sur le long parcours de 18 kilomètres, la victoire est revenue à Gilles Adans-Dester. Il a terminé avec un peu plus d’une minute d’avance sur Jérôme Chaboteaux et Antoine Lechat. Après un peu plus d’un an sans dossard, c’était un retour à la compétition pour la kayakiste Laurane Sinnesael. Elle a fini à une belle première place féminine, malgré quelques péripéties. "Les chemins, que je connais sur le bout des doigts puisque j’habite la région, sont magnifiques et très techniques. J’ai eu de bonnes sensations durant la course pour laquelle je m’étais bien préparée. Par contre, ma gourde était gelée et cela m’a empêché de m’hydrater correctement et je me suis égarée suite à un défléchage de la part d’une personne mal intentionnée à un endroit stratégique du parcours", raconte Laurane, très heureuse de sa victoire.

