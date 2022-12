Corrid'Arbre: Un petit plateau de qualité

Au programme, une boucle typée trail de 4 kilomètres et de près de 100 mètres de dénivelé positif, à parcourir à une, deux ou trois reprises. La petite distance a vu la victoire d’Arthur Guillaume, avec des chaussures carbone ! "J’avoue que la partie boisée n’était pas à mon avantage avec ce type de chaussures. Je n’avais pas eu l’info que c’était une corrida-trail", s’amusait-il sur la ligne d’arrivée. L’Arbroise Lucie Widart, qui porte les couleurs de l’Arch lors des cross provinciaux, a signé un top 3 au scratch et une logique victoire chez les dames. "Je connaissais forcément le parcours sur le bout des doigts, car ce sont mes chemins d’entraînement", soufflait-elle, à peine arrivée.

+ Le classement des 4km

Une grosse quinzaine de minutes plus tard, c’était au tour du papa de Lucie, Olivier, de franchir la ligne d’arrivée en pole position. Il termina devant Mathieu Piron et Aymeric De Noble. "Super parcours, avec un peu de dénivelé, même s’il faut avouer que c’est plutôt un tracé fait pour les rouleurs que pour les traileurs. Belle organisation, dans un décor qui nous a fait voyager", racontait Olivier. Inscrite initialement sur le 12 kilomètres, Claire Nauwelaerts s’aligna finalement sur le 8 kilomètres, où elle s’imposa, devant Céline Tribolet et Zoé Seutin.

+ Le classement des 8km

Sur la triple boucle, c’est un spécialiste de la distance, Johan Goubau, qui devança de sérieux concurrents, François Reding et Adrien Dewandre. "Une corrida-trail, on ne voit pas cela souvent, mais le parcours était très ludique et les animations sur le parcours vraiment chouettes." Pourtant très à l’aise sur des distances plus longues, Caroline De Man est parvenue à creuser l’écart dans la dernière boucle et à prendre l’ascendant sur Nathalie Denis. Stéphanie Schmitz est montée sur la troisième marche du podium.

+ Le classement des 12km