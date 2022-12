Remises: Les D3 rejoueront les 7 et 8 janvier et le week-end de coupe sera remplacé par du championnat en provinciales

Alors qu’on apprenait en début de matinée que l’ACFF avait fait le choix de reprogrammer la journée de D3 remise à cause du froid (ces samedi et dimanche 17 et 18 décembre) dès le premier week-end de janvier 2023, une décision similaire a été prise dans la foulée par le CP namurois, chamboulant aussi le calendrier de nos formations provinciales. La coupe de la province, dont les huitièmes de finale devaient se dérouler le 8 janvier prochain, est décalée en semaine, pour laisser place au championnat, de la P1 à la P4. Une décision qui ne sera certainement pas acclamée par les clubs, qui voient là leur trêve se réduire comme peau de chagrin…