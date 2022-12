Qui va pouvoir contrer Fraire ?

La rencontre qui opposait les deux derniers classés, Andenne recevait Gembloux, s’est soldée par un succès des Couteliers (49-57). Au repos c’était encore l’égalité parfaite. "Si on a très bien repris la seconde période, confie le coach andennais Tom Vanoverschelde, par contre je ne m’explique pas le dernier quart où plus rien n’allait tant défensivement qu’offensivement". "Privé de trois joueurs malades, on s’est très bien sorti si bien que je peux être fier des joueurs présents, explique Rémy Boxus. Si Andenne s’est montré très efficace à la reprise, son château de cartes s’est écroulé en fin de rencontre. On a alors inversé la tendance".

Une autre rencontre opposait deux équipes qui luttent pour éviter le maintien. Loyers recevait le Mosa Jambes et cela s’est terminé par une victoire des Loyersois (88-65). "Menés de huit points au repos, soupire le coach jambois Olivier Hennart, on est revenu à trois points dans le milieu du troisième quart. Puis, Loyers enfile des paniers et à partir de là mon équipe a baissé les bras". Pierre Baudelet, le coach visité, relativise pourtant: "il était surtout temps de gagner un match… On a pu enfiler les paniers en jouant avec vitesse et intensité, même si ce ne fut pas toujours un bon match, surtout au début".