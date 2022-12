Pas en réussite

NATOYE: Van Landschoot 9, Héraly 6, Targez 9, Pirlot 17 (3x3), Legros 4, Georges 2, Cleymans 3, Beuken 2, Van Doninck 8 (2x3), Giaux.

Peu inspiré en zone avant, Natoye est rentré de Bruxelles avec la défaite samedi soir.

"Ixelles était une taille au-dessus de nous, plaisante le coach, Laurent Costantiello. En termes de création et de réussite, nous avons livré 25 premières minutes catastrophiques. Par exemple, à la reprise, nous n’avons pas marqué le moindre point pendant cinq minutes. Malgré ça, on s’est remobilisé avant de grignoter notre retard. Nous avons eu l’occasion de revenir à -1 à une minute de la fin. Malheureusement, nous sommes partis de trop loin. Néanmoins, cette réaction est à retenir."

Beez 81 - Woluwe B 85

15-15, 30-26, 25-30, 11-14.

BEEZ: Mullenders 6, G. Geubel 4, Jaumotte 8 (2x3), Dendas 13 (1x3), Trausch 19 (5x3), F. Geubel, Gailly 2, Van Hamme 8, Forget 3, Geradon 3, Chapelle 15 (1x3).

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Sur les sept derniers matchs, Beez s’est incliné de moins de quatre points à cinq reprises. "C’est la défaite la moins amère de toutes, atténue le coach, Didier Prinsen. À nouveau, nous avons réalisé une belle prestation. Tout au long de la partie, nous sommes dans le match, grâce notamment à d’excellents passages offensifs, précisément à distance. En deuxième période, Woluwe place une zone qui nous contrarie. Nous loupons davantage de paniers et Woluwe prend les commandes, on court après. Et les visiteurs ont inscrit 26 lancers francs sur 27."