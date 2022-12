Cross de Malonne: Nouveau duel Duez – Dossin chez les minimes (photos & vidéo)

Cela n’empêche pas les athlètes de l’ACCo, de l’Arch, de l’Ocan, ou encore du Roca, de faire le déplacement. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls. Fleurus Athlétisme, ou encore l’UAC, l’Union Athlétique de Châtelineau, sont également bien représentés, histoire de pimenter un peu les courses et d’apporter parfois un peu plus de concurrence.

Chez les cadettes, c’est une nouvelle victoire pour Lucie Widart (Arch), leader au challenge provincial après les trois premières manches. Lucas Barthel, premier cadet la semaine dernière au cross de l’ACCo, cède cette fois la première place à son coéquipier de l’Arch, Lucas Barthel.

Le cross court a son petit succès, aussi bien chez les femmes que chez les messieurs. Si Aline Gérardy (Arch) l’emporte sans trop de difficultés, devant deux athlètes de l’OSGA, l’Olympic Saint Ghislain Athlétisme, c’est un triplé du club cinacien chez les messieurs, avec Clément Labar en pole position et une trentaine de secondes d’avance, devant Nicolas Houtart et Arthur Grandjean.

Casimir De Coninck (Ocan), premier minime la semaine dernière à Couvin, se voit relégué à la deuxième place au profit d’un athlète de l’USBW, l’Union Sportive Braine Waterloo, Laurent Kral.

Cela se jouera à Wellin

Chez les filles, on reprend les mêmes et on recommence: Adèle Duez (Ocan), toujours leader au challenge avec deux victoires, et Florette Dossin (SMAC), une victoire la semaine dernière. Au terme d’un sprint aussi agréable pour les supporters que la semaine dernière, l’athlète locale décroche une seconde victoire cette saison. De quoi relancer la compétition, puisque c’est le cross du Roca, organisé à Wellin, qui sera le juge de paix.

Sur le cross long, Amélie Collin ne laisse aucune chance à ses adversaires. L’athlète de l’UAC s’impose avec aisance et facilité devant la traileuse Stéphanie Cappelle (SMAC) et Joy Mathelart (ACCo).

Il en est de même pour Bastien Marinx (SMAC), qui parvient à se débarrasser de son principal adversaire, Jordane Rodrique (Arch) après seulement deux boucles sur les sept à parcourir. Yoan Golinveau (Arch) se hisse sur la troisième marche du podium.

Du côté des masters, la victoire revient à Anne Seutin (SMAC), devant Francine Legrand (Ocan) et Marie Holvoet (SMAC). Jérôme Demaerschalk, après avoir partagé la course avec Geoffroy Jadoul (Roca), aligné chez les seniors, s’impose chez les masters. Un podium complété par deux athlètes de l’OSGA, Sabri Bourdhi et Benjamin Cailleau.