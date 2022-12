Namur Volley partant pour accueillir les finales francophones de jeunes

On le sait, c’est la province de Namur qui se voit confier, cette saison, l’organisation des finales francophones de jeunes, prévues les 13 et 14 mai 2023. Pour accueillir les nombreux participants des dix compétitions (des U11 aux U19, filles et garçons), qualificatives pour les finales nationales (qui auront lieu deux semaines plus tard, en Flandres), le cahier des charges impose sept terrains (homologués jusqu’en N2 à partir des U15), éventuellement répartis dans deux salles distantes de 5 minutes maximum.