(25-18, 25-16, 25-18)

Les Gembloutoises ont clôturé l’année sur une belle note, samedi soir. "L’adversaire était un peu déforcé, déplorant quelques blessées ou autres joueuses parties avec l’équipe A. N’empêche que toutes nos filles ont disputé un gros match, et principalement les deux sœurs Piraprez, note Audry Frankart. On n’a jamais été embêtés, si ce n’est au troisième set, quand on s’est retrouvés menés 11-14. Puis, on est repassés devant, pour en terminer. On a bien servi, commis moins de fautes et été bon, tactiquement. Cette victoire nous permet aussi de passer devant cette équipe au classement."

Namur 3 – Chaumont 1

(25-18, 25-18, 17-25, 25-14)

Namur avait droit à deux rencontres à domicile. Une première en Coupe Interfédérale, samedi, que les visitées ont perdu au tie-break (25-20, 23-25, 25-17, 19-25, 7-15) face à la N3 de Machelen. Et une seconde, bien plus importante, en championnat, contre le 9e de la série. "En coupe, j’ai surtout donné du temps de jeu aux filles qui en avaient eu moins jusqu’ici. Je retiendrai surtout la grosse prestation de Laure Wayemberg, confie Dominique Colin. Ce fut aussi assez serré ce dimanche, car les adversaires ont joué crânement leur chance, en étant brillantes en défense. Mais on a su profiter de l’une ou l’autre faiblesse de leur part en réception. Difficile de sortir quelqu’un du lot, mais Morgane a encore très bien développé le plan de jeu, alors que Valérie El Houssine et Louise Staquet ont été omniprésentes, en s’appuyant sur le gros travail de nos deux centrales. On a moins bien servi dans le troisième set, durant lequel la meilleure joueuse de Chaumont s’est blessée, en retombant sur le pied de Laure, dans notre camp. Cela l’a un peu décontenancée au quatrième, avant que Valérie et Louise ne fassent la différence, en prenant leurs opposantes de vitesse."

Réclamation rejetée

Les Namuroises terminent donc le premier tour en leaders, avec 28 points (sur 30). Et l’assurance de les garder, malgré la réclamation déposée par Limal, suite au choc du 20 novembre. Les Brabançonnes, qui s’étaient imposées 2-3, avaient relevé que Léa Hubeaux (moins de 18 ans) avait participé là à son troisième match sur le même week-end, après celui avec la promotion de Namur et un autre avec la Ligue A de Charleroi (en double affiliation), la veille. Heureusement pour les protégées du président Pierre Rondiat (qui auraient perdu trois points par rapport à leurs rivales, en comptant la pénalité pour forfait), le parquet de Volley Belgium a classé la "plainte" sans suite, le règlement de l’instance nationale ne mentionnant pas cette interdiction (au contraire de celui de la FVWB).