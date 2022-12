LOYERS: Massy 2, Casamento 2, Despontin 4, Demars 11 (1x3), Pirlot 17 (1x3), Bierman 6 (2x3), Guilleaume 12, Vanoverschelde 12, Bastin 3, Waterval 12 (1x3), Badoux 2.

Limitant bien les gros scoreurs de Belleflamme, Loyers s’est emparé d’une quatrième victoire de suite pour aborder la trêve avec un solide bilan. "On ne joue pas trop mal en première mi-temps et malgré de trop nombreux rebonds offensifs concédés, on rentre au vestiaire avec sept points d’avance (39-32). On a mis une grosse intensité défensive tout le match et ça a payé au quatrième quart. On a pu dérouler en partant rapidement en transition. On n’a jamais baissé le pied et toujours apporté du danger malgré les rotations, c’est la grande force de notre noyau, explique Théo Bastin. On a eu du mal à démarrer la saison mais nous sommes maintenant dans une bonne dynamique. La transition se passe bien avec le nouveau coach, il a su nous faire reprendre confiance."

Andenne 83 – Ans 52

20-4, 18-22, 26-16, 19-10.

ANDENNE: Otte 12 (1x3), Beaujean R. 8 (1x3), Beaujean T. 9 (3x3), Mercier 5 (1x3), Kusunguludi 4, Delva 30 (2x3), Kisenga 4, Chaufouraux 11 (1x3).

Parfaitement entrés dans le match, à l’image d’Arnaud Otte marquant les six premiers points de son équipe, Andenne a pu compter sur un Jean Delva très productif pour facilement écarter la lanterne rouge du championnat. "On a pu se tester presque au complet, puisque seul Maxime Grégoire reviendra après la trêve, et nous n’avions donc plus de circonstances atténuantes", explique Pierre-Philippe Baeken. La saison est en effet finie pour Bastien Klein, Simon Marée et Jimmy Stas. "On a très bien commencé puis les gars se sont un peu relâchés. On a été plus appliqués en seconde mi-temps et tout le monde a participé à la bonne prestation de l’équipe."

Comptabilisant désormais quatre victoires et huit défaites, les Oursons ont mis trois équipes derrière eux au classement. "Le bilan n’est pas catastrophique mais il faudra éviter de galvauder au second tour", conclut le coach.

Ciney 77 – Vieux-Campinaire 88

32-24, 12-24, 8-18, 25-22

CINEY: Balthazar A. 12, Husson 18 (2x3), Gauthier, De Jaeghere 12 (2x3), Gielen 13 (3x3), Malliar 12, Balthazar M. 10.

VIEUX-CAMPINAIRE: Sculier 12, Karavokyros 6 (2x3), Bearzotti L. 22 (4x3), Mertens 4, Rosen 2, Duding 18 (2x3), Steenberghs 10, Verlinden, Bearzotti R. 13 (3x3).

Si les Cinaciens, de nouveau en effectif réduit, n’ont pu proposer une défense constante pendant quarante minutes, c’est de ce côté du terrain que Vieux-Campinaire a forgé sa victoire: "On a gagné le match derrière. Ciney marque 32 points au premier quart-temps, puis nous serrons la vis pour n’encaisser que 45 points sur les 30 minutes suivantes, raconte le coach fleurusien Stéphane Huegaerts . La victoire était impérative et on s’est encore fait peur en fin de match. Pour une fois, ça se termine bien pour nous, ça fait du bien au moral de l’équipe".

Revenus à moins 4 en fin de match, les Condrusiens n’ont pas su renverser la partie et affichent un bilan négatif à la mi-saison (6 victoires, 7 défaites), loin des objectifs fixés en début de championnat. "Nous avons fait un très mauvais troisième quart puis les adversaires ont su mettre leurs shoots au bon moment. Nous avons été trop faibles défensivement mais c’est difficile de livrer un match plein à sept, explique Yohan Balthazar. La série noire continue, Alexis Husson s’étant blessé à son tour."