Au total des trois distances de 5, 10 et 21 kilomètres, pas moins de 635 concurrents ont franchi la ligne d’arrivée du Jjogging du Père Noël, organisé à Rhisnes. Maxime Duyck et Apolline Ramboux se sont imposés sur la petite distance. Sur 10 kilomètres, la victoire est revenue à Jack Douglas et Marie Heinrichs. Le semi a, encore une fois, été remporté par Loïc Bombaerts et Kathy Provoost.

Une nouvelle tournée à la corrida du Fondeur de Tellin

La troisième manche de la Tournée des Corridas a eu lieu à Tellin. Ils étaient 140 participants, répartis sur deux distances de 5 et 10 kilomètres. Le petit parcours a permis à Mathias Anciaux d’ajouter une victoire de plus à son palmarès, ainsi qu’à Emmanuelle Sion. Sur les 10 kilomètres, rebelote pour Firmin Masset et Alizée Fourquet, vainqueurs.

La championne de kayak gagne au Trail des Vues Dinantaises

L’édition hivernale du Trail des Vues Dinantaises a attiré 182 traileurs. Sur le petit parcours de 10 kilomètres, Jonathan Fabry et Guillaume Franckinioulle sont arrivés dans le même temps. Aglaé Laloux est la gagnante chez les dames. Sur le 18 kilomètres, la victoire est revenue à Gilles Adans-Dester et à la Dinantaise Lauranne Sinnesael, par ailleurs championne de kayak.

Peu de monde à la Corrid’Arbre, mais un doublé de Widart

Tout petit succès pour la Corrid’Arbre, où les organisateurs ont pourtant mis les petits plats dans les grands pour accueillir les 93 traileurs au départ de cette corrida-trail. Arthur Guillaume et Lucie Widart se sont imposés sur les 4 kilomètres. La double boucle a vu les victoires d’Olivier Widart et de Claire Nauwelaerts. Sur 12 kilomètres, Johan Goubau s’est imposé, tout comme Caroline De Man.