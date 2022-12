LOYERS: Dubit 1, Socquet 8, Dhaens 6, Mathieu 7, Moeys 3, Ballagnach 14 (1x3), Gérard 13.

Les Loyersoises terminent 2022 en boulet de canon. Après une première période pratiquement parfaite (30-15), les filles de Nicolas Rassart ont réussi à cadenasser les individualités boraines pour s’offrir une superbe victoire (52-41). "Loyers reçu 3 sur 3, réagit l’entraineur namurois. Un super match défensif des filles même s’il y a eu énormément de ratés offensifs. Ce n’est que du bonus pour la suite."

Prayon 67 – Profondeville 49

6-14, 26-11, 22-10, 13-14

PROFONDEVILLE: Didion 2, Lizin 3, Bouillon 4, Arnould 7, Flahaux 6, Gaux 2, Romnée 14 (1x3), Bouchat 7, Romilly 4 (1x3).

Les Sharks débutent parfaitement les débats. Agressives en défense, les filles de Jordan Mouchart s’envolent à 6-14 avant de subir les foudres de Prayon mais surtout de la malchance. "Bouillon a rechuté malgré son tape, Gaux ressentait une douleur à l’éapule et Romilly a été victime d’une commotion, déplore l’entraineur mosan. C’est vraiment dommage car les filles n’en peuvent rien si elles se blessent mais je regrette un manque de respect des consignes. Après Prayon mérite amplement son succès et devrait être situé plus haut au classement."