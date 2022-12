" Je me retrouve rapidement avec un athlète du Roca. Je sais qu’il est chez les seniors et je le rassure en lui signalant que je suis chez les masters. On se tire l’un l’autre, et on se relaye pour se protéger du vent. Finalement, c’est une seconde victoire sur un cross provincial pour moi, en trois participations, n’étant pas à Gesves pour le cross de l’Ocan. "