11-10, 15-24, 13-14, 14-9.

NAMUR: Wilson 10, Asoro, Boosten, Saucin 6, Rupnik 6, Carpéaux, Vaughn 20, Dossou 2, Defosset 9.

LIÈGE: Littlefield 13, Hambursin 9, Ottewil 10, Schwarz 4, Descamps 5, Peeters 16, Cop, Tchemtchoua.

Les deux équipes se livrent un mano à mano durant le premier quart-temps, au terme duquel les Namuroises sont devant d’une petite unité. Les Panthers haussent ensuite le ton et inscrivent un 8-0 en deux minutes (11-18 après 12'). L’écart se stabilise avant que les Liégeoises, à la faveur notamment de deux tirs à distance, ne s’envolent à +13 une minute avant la mi-temps. Namur réagit ensuite et rejoint les vestiaires avec huit points de retard (26-34).

Les Namuroises, portées par Vaughn offensivement, reviennent rapidement à deux points avant de laisser à nouveau les visiteuses s’éloigner au marquoir (34-45 après 28e). Alors qu’il ne reste que 10 minutes à jouer, Liège mène de neuf points (39-48). Au terme d’une fin de match tendue et après être revenues à deux points à une minute de la fin, les Namuroises échouent à renverser le match. "Nous avons fait un très bon deuxième quart, bien aidées par les problèmes de fautes de Wilson. On a su creuser un premier écart et elles ont dû courir après le score. On a globalement bien géré notre match, surtout à la fin lorsque les Namuroises sont revenues, commente la Liégeoise Eva Hambursin. Nous avons su jouer sans complexe malgré un contexte compliqué. Je trouve qu’on a eu une bonne réaction, surtout Ottewil qui ne jouera bientôt plus avec nous. Nous avons une équipe ultra-jeune et gagner ici n’était pas forcément attendu. Avec leur match de jeudi et leurs malades, la fatigue a sans doute joué contre Namur."

Namur concède, contre des concurrentes directes, sa troisième défaite en championnat cette saison.