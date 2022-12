PROFONDEVILLE: Degey 20, Gruslin 11, Herquin 3 (1x3), Garot 17 (1x3), Despeghel, Guns 5 (1x3), Tintillier, Balon Perin 8 (1x3), Mouchart 16 (3x3).

C’est sur un rythme peu élevé que les deux équipes abordent cette rencontre avec d’un côté comme de l’autre beaucoup de déchets en attaque: 11-12 à la 10e. Les Namurois semblent endormis par le faux rythme imprimé par son adversaire mais garde une courte avance au repos: 30-31.

De retour des vestiaires les Profondevillois se réveillent el la différence se fait rapidement avec un cinglant 9-25 dans le troisième quart qui permet aux visiteurs de faire un grand pas vers la victoire: 39-56 à la demi-heure. Forts de cette avance les Sharks se contentent de maintenir un écart suffisant: 70-80 score final.

Aubel 83 - Gembloux 58

GEMBLOUX: Ponsard, Reconnu, Carretta, D.Marchal, Y.Marchal, Verdijen, Deblire, Saillez, Robin, Lox, Mestrez

Privé de Seki-Kandi et Vandewalle, Gembloux est bousculé dès l’entame de la rencontre et accuse déjà un retard de 10 points après à peine cinq minutes: 14-4 puis 23-12 à la 10e. Méconnaissables par rapport au match de la semaine dernière, les Couteliers subissent le jeu et l’écart ne fait que s’accentuer au fil des minutes: 39-22 à la 16e.

La différence est alors trop importante et jamais jusqu’au coup de sifflet final, les Namurois ne seront capables de contester la supériorité des Liégeois: 83-58. "Nous n’avons jamais été dans le match et je suis très déçu du manque d’envie de mes joueurs face à un adversaire direct", confie le coach gembloutois Marc Mesureur.