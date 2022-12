Adrian Fernémont et Samuel Maillen viseront le titre BRC avec Pieter Tsjoen Racing en 2023

"Nous nous réjouissons d’entamer cette nouvelle aventure !, lance Adrian avec enthousiasme. Pieter Tsjoen Racing est une structure assez récente, mais elle évolue très bien depuis son lancement. Après plusieurs contacts avec Pieter Tsjoen, nous avons estimé que s’associer pouvait être une bonne chose: nous partageons la même passion, la même détermination et les mêmes envies sportives. Nous sommes persuadés que l’équipe peut faire partie des références en Belgique et nous sommes très heureux de pouvoir la rejoindre."

Vitesse, régularité, gestion de la pression: Adrian et Samuel ont régulièrement fait parler leurs forces sur les épreuves belges ces dernières années. Pour Pieter Tsjoen, pouvoir les accueillir au sein de son team est un donc véritable atout. "C’est un honneur de compter Adrian et Samuel dans nos rangs, se réjouit l’octuple Champion de Belgique des Rallyes. Adrian a prouvé ces dernières saisons qu’il était l’un des Belges à battre et un sérieux candidat au titre. Il a beaucoup de qualités: il est très complet, commet rarement des erreurs et se montre souvent très efficace quand il pleut. Nous nous sentions prêts à accueillir un pilote de pointe. Même si notre structure est encore jeune, nous avons grandi et acquis pas mal d’expérience ces trois dernières années. Pour un encadrement et une préparation de voitures optimales, nous avons désormais parmi nous un nouvel ingénieur à temps plein et un mécanicien expérimenté supplémentaire, entre autres. Tout est réuni pour obtenir de bons résultats en 2023 !"

En rejoignant PTR, Adrian et Samuel ne seront pas totalement dépaysés. Les deux hommesrouleront pour la sixième année consécutive avec une Škoda Fabia Rally2. "Depuis nos débuts avec cette voiture, tout a toujours bien fonctionné, reconnait le Namurois. Nous la connaissons bien et avons de nombreux automatismes à son volant. Dans le courant de la saison, nous devrions en plus bénéficier de la toute nouvelle voiture de la marque tchèque. Nous attendons son arrivée avec impatience, car elle semble bien née !"

Ce qui ne change pas non plus, c’est l’objectif de l’équipage. "Notre ambition est de viser un troisième titre national, annonce Adrian. Pour tenter de l’atteindre, nous participerons notamment à cinq des six rallyes avec le label" Championship Event ". Nous commencerons par le Rally van Haspengouw avant de disputer le South Belgian Rally, le TAC Rally et le Rallye de Wallonie. Le reste de notre calendrier sera défini en fonction de nos envies et de certaines opportunités. Une chance immense ! Pouvoir annoncer un tel programme fin décembre est un véritable cadeau de Noël avant l’heure."

Première manche du Championnat de Belgique des Rallyes, le Rallye de Hesbaye (Haspengouw) se tiendra le samedi 25 février 2023 dans la région de Saint-Trond. Une première occasion pour Adrian et Samuel de briller avec leurs nouvelles couleurs.