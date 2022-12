En R1 Messieurs, alors que les Cinaciens se sont inclinés à la maison pour la dernière de l’année, les deux autres formations namuroises de la série ont connu une bien meilleure entrée en trêve, avec des victoires loyersoise et andennaise.

R1 Messieurs | Loyers 85 – Belleflamme 64

Limitant bien les gros scoreurs de Belleflamme, Loyers s’est emparé d’une quatrième victoire de suite pour aborder la trêve avec un solide bilan.

R1 Messieurs | Andenne 83 – Ans 52

Parfaitement entrés dans le match, à l’image d’Arnaud Otte marquant les six premiers points de son équipe, Andenne a pu compter sur un Jean Delva très productif pour facilement écarter la lanterne rouge du championnat.

Chez les dames de R1, Ciney a connu le même sort que les hommes, en passant à côté de son match lors de la venue du leader Ottignies. Les Boninnoises se sont elles inclinées en déplacement chez les Hutoises, deuxièmes du général.

R1 Dames | Huy 59 – Boninne 47

Chez un des cadors de la série, Boninne a livré une belle bataille. D’entrée, les pivots boninnoises imposent leur loi dans la raquette (10-15, 10e). Ensuite, Huy se reprend et trouve l’accès à l’anneau. C’est 29-28 au repos. À la reprise, les deux équipes se répondent à coups de lancers francs. Mais Huy prend finalement le dessus sur des détails en fin de partie.

Régionale 2

En R2, toutes séries confondues, seuls les Profondevillois sont parvenus à signer un dernier succès avant la trêve des confiseurs.

R2A Messieurs | Brainois 70 –Profondeville 80

Les Namurois semblent endormis par le faux rythme imprimé par l’adversaire mais gardent une courte avance au repos: 30-31. De retour des vestiaires, Profondeville se réveille et la différence se fait rapidement avec un cinglant 9-25 dans le troisième quart. Forts d’une belle avance, les Sharks se contentent de maintenir un écart suffisant.

R2A Messieurs | Aubel 83 – Gembloux 58

Privé de Seki-Kandi et Vandewalle, Gembloux est bousculé dès l’entame de la rencontre et accuse déjà un retard de 10 points après à peine cinq minutes: 14-4 puis 23-12 à la 10e. Méconnaissables par rapport au match de la semaine dernière, les Couteliers subissent le jeu et l’écart ne fait que s’accentuer au fil des minutes.

R2B Messieurs | Ixelles 64 – Natoye 60

Peu inspiré en zone avant, Natoye est rentré de Bruxelles avec la défaite samedi soir, chez un adversaire un cran au-dessus des Condrusiens. Si les "Jaunes" ont livré une mauvaise entame de match, la réaction en 2e période est ce que le coach retiendra.

R2B Messieurs | Beez 81 - Woluwe B 85

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Sur les sept derniers matchs, Beez s’est incliné de moins de quatre points à cinq reprises. "C’est la défaite la moins amère de toutes, atténue le coach, Didier Prinsen. À nouveau, nous avons réalisé une belle prestation. Tout au long de la partie, nous sommes dans le match, grâce notamment à d’excellents passages offensifs."

Côté féminin, c’est du 50% en R2, avec le succès de Loyers mais la défaite de Profondeville.

R2A Dames | Loyers 52 – Quaregnon 41

Les Loyersoises terminent 2022 en boulet de canon. Après une première période pratiquement parfaite (30-15), les filles de Nicolas Rassart ont réussi à cadenasser les individualités boraines pour s’offrir une superbe victoire.

R2A Dames | Prayon 67 – Profondeville 49

Les Sharks débutent bien les débats. Agressives en défense, les filles de Jordan Mouchart s’envolent à 6-14 avant de subir les foudres de Prayon mais surtout de la malchance.