Le repos était atteint sur un score de tennis (6-2). La seconde période était un peu plus équilibrée. A 6-4, les Intéristes, privés d’El Hassani, malade, appuyaient à nouveau sur le champignon.

"Pas un très gros match de notre part, mais l’essentiel était de gagner", précise le triple buteur local Soussou Jamart. Gilson (4), Hubeaux (2) et A. Lombet ont inscrit les autres buts andennais.

Coupe de Belgique

MJ Tamines 6 – AC Anvers 1

S’ils ont monopolisé le cuir, les Anversois se sont heurtés au mur taminois incarné par son gardien Lenoir.

Devant une centaine de supporters, le capitaine local Rossomme mettait les siens sur orbite (1-0, 2e). Namèche doublait la mise dans la foulée (2-0). Les Sambriens viraient en tête au repos (4-1) grâce à El Khouchaii et à Rossomme. Même scénario en seconde période. Très bien organisés, les Namurois profitaient des espaces pour creuser l’écart via Rossomme (5-1) et El Khouchaii (6-1). "Véritable surprise que cette qualification pour les 1/16es de finale face à une très belle équipe anversoise qui évolue tout de même en N2, se réjouissait le coach sambrien Jacky Beaufays. Bravo à toute l’équipe pour son sérieux."

En seizième de finale, les Taminois iront défier Paloma Deurne (N3A), vainqueur, par forfait, d’ESC Waremme FS (N2B).

Halle 8 – Gedinne 4

Après avoir viré en tête au repos (3-4), les Gedinnois, menés 5-4, se découvraient et concédaient trois nouveaux buts. J. Fondaire (2), K. Fondaire et Pisvin se sont partagé les buts ardennais.

Vedrin B 8 – St-Hubert 3

Vainqueurs de la coupe provinciale, les Vedrinois accueilleront Anneessens 25 Bruxelles (N1) en seizième de finale de la coupe de Belgique. " Un début de match où les équipes se sont neutralisées, précisait le président vedrinois Jérémie Deroisy.

Après avoir pris l’avance à la mi-temps (3-1), nous avons marqué le quatrième but dès la reprise (4-1) avant de céder sous les assauts de nos adversaires (4-3). Ensuite, nous avons haussé notre niveau de jeu, ce qui nous a permis d’inscrire trois goals presque coup sur coup et de mettre un coup au moral de nos adversaires. Nous avons conclu sur un huitième but pour clôturer une nouvelle soirée historique pour le club. "

Delooz (3), Salime (3), Bothy et Dubois se sont partagé les buts locaux.