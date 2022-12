19-10, 18-16, 27-21, 29-17

BELGRADE: Marchal, Debry 1, Deca 7 (1x3), Quaira 3 (1x3), André 7 (2x3), Davreux, Pretto 6 (1x3), Hucorne 14 (3x3), Depouhon 12 (1x3), Cerquarelli 27 (4x3), Thiry 16, Bampolineza

Concentrés et appliqués dès le coup d’envoi, les Belgradois débutent idéalement le match par un 7-0 en deux minutes. Hucorne et Cerquarelli à distance font 13-5 à la 6' mais c’est avant tout en défense que les Namurois font la différence: 19-10 à la 10e.

Irréprochables derrière, les Belgradois continuent de faire la course en tête pour mener 31-14 peu après le quart d’heure puis 36-21 à la 19e avant de concéder quelques lancés à leurs adversaires qui limitent la casse à 37-26 au repos.

On s’attend alors à une réaction des troisièmes du classement mais les visités sont intraitables et la réussite offensive s’ajoute à l’excellente prestation défensive, permettant ainsi à l’équipe locale de maintenir une avance de plus de 10 points avant de finir le troisième quart sur deux bombes de Cerquarelli et une de Beca pour faire 64-47 à la demi-heure.

Les Belgradois tiennent jusque-là leur match référence et comme si cela ne suffisait pas ils vont encore planter le clou un peu plus profondément en signant un dernier quart-temps de feu avec 29 points inscrits pour 17 encaissés. L’écart ne cesse de grandir et ce sont près de trente points qui séparent les deux formations au coup de sifflet final: 93-64.

De quoi permettre aux Namurois de passer de belles fêtes de fin d’année.