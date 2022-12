Pour clôturer le premier tour, Vedrinamur offrait l’hospitalité à La Villette, qui comptait déjà 4 succès pour un seul aux Vedrinois. En l’absence de Didier Cat, parti se ressourcer en Alsace, c’est Tibor Hettman qui coachait la triplette locale.

Le premier duel entre les B0 tournait à l’avantage du jeune Carolo. Stanescu résistait dans le set initial avant de craquer dans le second. Le Vedrinois faisait encore de la résistance dans le troisième sans toutefois pouvoir inverser la tendance. La Villette débutait bien ce derby.

Balayé dans le set initial, Tim Giltia relevait la tête et menait la vie dure au Français Chobeau, qui l’emportait 9-11 de justesse avec quelques filets. Tim refusait d’abdiquer et réussissait à pousser le Français dans ses derniers retranchements. Combatif, le jeune Vedrinois prenait les commandes à 5-4, 8-6 pour méritoirement empocher la troisième manche. Tim prenait ensuite son adversaire à la gorge et filait à 4-0, 7-4 et 9-6 avant de se faire coiffer sur la ligne.

Menés 0-2, les Vedrinois n’avaient déjà plus droit à l’erreur. Nicolas Degros se promenait face à Ruiz Rodriguez et l’emportait en trois sets sans devoir forcer son talent.

Malmené par Stanescu, qui raflait le deuxième set, Chobeau apportait le troisième point aux Villettois.

Bien que blessé à la hanche, Nicolas Degros l’emportait face à Wats et relançait ainsi le suspense. Dans le match décisif, Giltia empochait le set initial avant de subir la loi de l’Espagnol.