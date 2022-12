Quarante-huit heures après la défaite face à Fribourg, les Namuroises recevront des concurrentes directes en championnat pour un duel qui s’annonce brûlant. Si elles ne disputent pas la coupe d’Europe, les Panthers réalisent un premier tour similaire à celui des Mosanes: "Elles sont sur une série de cinq victoires, après avoir mal débuté la saison. Elles n’étaient pas prêtes non plus lors de leurs premiers matchs, mais depuis elles ont notamment gagné contre Boom, analyse Lionel Dorange. Liège est une équipe assez jeune et qui court beaucoup: il faut s’attendre à une belle opposition. D’autant que le club, en proie à des difficultés financières, a annoncé vouloir se séparer de certaines joueuses après les fêtes. Ces filles auront certainement à cœur de montrer ce qu’elles valent." À voir donc dans quel état d’esprit les Liégeoises se présenteront au Hall Octave Henry, et particulièrement Morgane Armant et Hatty Ottewil, les deux professionnelles visées par la mesure.

Namur n’aborde pas non plus la rencontre dans des conditions optimales. L’équipe a à peine eu le temps de souffler depuis jeudi soir et plusieurs joueuses, bien qu’ayant joué contre Fribourg, sont malades. "On se prépare au mieux avec le peu de temps qu’on a. On verra comment évolue l’état de chacune mais je n’ai pas encore eu de mauvaises nouvelles. Pareil pour Abigail qui souffre encore de sa cheville, nous aviserons avant le match", explique l’assistant-coach namurois. Un succès permettrait aux Namuroises d’engranger une quatrième victoire de suite en championnat.