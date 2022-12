Gros morceau en seizièmes de finale pour Namur

Namur affrontera Sepsi pour les seizièmes de finale d’Eurocup, qui se disputeront en janvier. Malgré les bonnes performances de l’équipe roumaine (six victoires en autant de rencontres) durant la phase de poules, Lionel Dorange croit à la qualification: " Si nous avions été à 100% jeudi, nous aurions pu sortir un autre match et avoir peut-être un adversaire moins costaud, c’est dommage , constate l’assistant-coach. C’est évidemment une grosse équipe, qui a cartonné en poules. José (Araujo) a coaché durant cinq saisons en Roumanie et connaît bien le club, ça pourrait jouer en notre faveur. Je ne sais par contre pas si c’est un avantage d’être à domicile pour l’aller, on jouera de toute manière le coup à fond. Tout est possible en deux matchs.