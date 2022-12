Un petit Poucet taminois accueille un ogre anversois

En coupe de Belgique, trois clubs défendront nos couleurs. Le MJ Tamines FC accueille AC Anvers (21 h). "Il s’agit d’un match de gala ! Ce n’est pas tous les jours qu’une P3 a l’occasion de recevoir une équipe de N2, se réjouit le CQ taminois, Jacky Beaufays. Nous avons l’avantage d’être chez nous. Les autres clubs de la région viendront nous soutenir. Lenoir prendra place entre les perches. Notre capitaine et goleador, Rossomme, sera évidemment présent. Devant les solides arrières Barras, Mollet et Pulvirenti, les avants El Khouchaii, Namêche et Pietquin assureront l’animation offensive. De Bruijn, de retour de blessure, complétera le noyau en cas de besoin. La petite surprise est la sélection de notre jeune buteur de l’équipe B, Noa Bodart (17 ans)."