La P3 effectuera même son entrée dans l’épreuve, étant bye au tour précédent. "Face à la P1 de Doische, elle risque d’être un oiseau pour le chat, prévient le directeur technique, Philippe Lallemand. Elle est constituée d’ados qui, pour la plupart, ont commencé le volley voici un an ou deux. C’est donc une équipe de formation, qui est coachée par Pierre-Laurent Babuin. Le but est qu’ils prennent du plaisir, sans plus, l’objectif étant de les intégrer dans le club."

Au même moment (à 16 h 30), les joueurs de la P2 en découdront eux aussi avec une équipe de Doische, active en P2 comme eux. "Ce match s’annonce plus équilibré, mais comme on s’était imposé là-bas en championnat, on va dire qu’on est favoris, commente le responsable oheytois. C’est un groupe de vieux briscards, pas vraiment en fin de carrière, mais qui n’ont plus l’ambition d’aller plus haut. Encadrés par Oriane Delhez, ils accueillent parfois des jeunes de P1 ou des espoirs de P3, qui y prennent du temps de jeu. Cela se passe super-bien, il y a une belle ambiance. Et la troisième mi-temps est évidemment toujours de mise."

Enfin, la P1 tentera de se qualifier en déplacement, contre la P2 de Le Roux. "Elle sera en sous-effectif par rapport aux semaines précédentes, vu les malades et les blessés. Mais le groupe de base sera là. Cela ne devrait donc pas poser problème à ce niveau, précise le coach de la promotion dames. La coupe reste un objectif pour cette équipe, qui occupe par ailleurs le top de la série en championnat, derrière Anhée et Lesse & Lhomme B. Elle a connu l’un ou l’autre off day complet, mais a aussi sorti deux ou trois belles prestations. Thomas Lallemand et Corentin Herman ont débarqué avec l’envie d’amener leur expérience du niveau national dans le groupe. Ils ont donc dû passer d’un rôle de suiveurs à celui de leaders. Cela se passe vraiment bien, sous la conduite de Cédric Vigneron. Et je pense que leur second tour sera meilleur. Mais, en tant que directeur technique, je dirai que c’est la saison prochaine qu’il faudra se fixer des objectifs plus conquérants."

À noter que les quarts de finale auront déjà lieu le samedi 7 janvier. Les demi-finales sont programmées le 11 mars et la finale le 1er mai, comme d’habitude. Cette saison, ce sont les clubs de la zone centre (Ciney, Ohey, Namur, Profondeville, Anhée, Havelange et Dinant) qui sont prioritaires pour accueillir les finales. Les candidatures sont à rentrer avant le 15 janvier.