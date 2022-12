Néo Lamot, un retour remarqué

Cette saison, il est à nouveau revenu sur les manches du Stevens CX Challenge Cyclocross Namurois. Pour un nouveau retour remarqué. Cette fois, avec une deuxième place, conquise le week-end dernier à Philippeville, vingt-sept secondes derrière Maxime van Wynsberghe, un habitué des victoires.

"Je suis le premier étonné de ce résultat", raconte Néo Lamot, au sujet de cette deuxième position sur cette compétition qui avait attiré soixante cyclocrossmen. "Je ne m’attendais pas du tout à aller chercher cette place sur le podium. Je l’ai probablement obtenue grâce à ma technique, que je n’ai pas perdue ces dernières années. Et grâce à mon expérience."

S’il ne s’entraîne plus autant qu’avant (il n’est monté qu’une dizaine de fois, ces dernières semaines, sur son vélo de cyclo-cross), le Namurois a gardé la ligne. "Je me suis mis au football, pour m’amuser avec les copains, mais aussi pour garder une bonne condition physique, continue Néo Lamot. Je n’ai, par exemple, pas pris de poids depuis que j’ai décidé d’arrêter le vélo, ce sport que je pratiquais de manière intensive."

Plus de participants

Cela ne lui manque pas, d’aller batailler avec les meilleurs, au niveau supérieur ? "Non, pas vraiment, répond le fils de David Lamot. Je ne roule désormais plus que pour le plaisir et c’est incroyable de m’être classé deuxième à Philippeville. Il ne s’agissait que de ma troisième épreuve cette saison." Il s’était classé quatorzième, la semaine précédente, à Anseremme, et treizième à Pontaury, en novembre.

S’il a pris du recul par rapport à son sport favori, l’ancien champion cadet de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles continue de suivre avec attention l’évolution de la discipline hivernale, dont il avait fait sa spécialité. "Je trouve que le cyclocross a vraiment beaucoup évolué ces dernières années, dans la région. On ne peut que s’en réjouir . On le voit au nombre de participants. Nous sommes nombreux au départ, parfois jusqu’à quatre-vingts engagés ! C’est une bonne chose, également, que les épreuves VTT et cyclocross soient séparées. Je constate aussi que les circuits sont vraiment mieux qu’au début, avec l’apparition de dévers, de zigzag. Tout s’est vraiment amélioré ! Et c’est également super, de voir un jeune de la région comme Antoine Jamin briller au plus haut niveau !"