Mertens avait besoin de changement

Si elle a réalisé plusieurs belles prestations et obtenu des résultats, Fiona Mertens a souvent été gênée et retardée, cette année, par des chutes et des blessures. "Cela n’a pas été facile, ajoute celle qui a le regard tourné vers la prochaine saison. J’ai déjà effectué un bon team building avec ma nouvelle équipe. C’était chouette, même si je me suis rendu compte que je dois améliorer mon néerlandais ! Mais je suis motivée et je prends des cours."

Son programme va-t-il changer la saison prochaine ? "Non, il sera globalement similaire, même s’il y aura quelques changements, répond-elle. L’équipe fait par exemple le Tour de Belgique et une course en Espagne, en début de saison."