Les « Sharks » pour bien finir l’année

Défaites il y a deux semaines par les Liégeoises à la maison, les Sharks veulent prendre leur revanche. "Nous sommes à un bilan de 5 victoires pour 5 défaites, relate le coach mosan, Jordan Mouchart. L’objectif c’est d’être positif pour finir l’année 2022 et encore à avoir à jouer quelque chose pour la suite de la saison. Le maintien est acquis il me semble mais avec 6 défaites, nous n’aurions plus rien à jouer. Avec un succès en plus, nous pourrions viser un top 5 en retirant Boninne qui ne jouera pas les play-off quoi qu’il arrive. Mais ce déplacement à Prayon, est loin d’être facile, dans une salle compliquée à jouer et un noyau restreint chez nous."