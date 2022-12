"Ce n’est pas une équipe facile à manier et chez elle sait se surpasser, prévient Thomas Dustin. Nous nous souvenons avoir eu bien du mal là-bas l’an dernier mais aujourd’hui on se doit d’aller chercher les trois points pour rester dans le bon wagon avant d’entamer le second tour. Surtout nous devons garder notre identité basket et continuer de prendre du plaisir sur le terrain. Si nous parvenons à faire ça alors nous devrions être capables de finir l’année par une victoire."

Aubel – Gembloux (d. 15 h 30)

Comme la semaine dernière, c’est un autre candidat aux play-off que Gembloux va affronter ce dimanche en se rendant à Aubel. "C’est sans doute un des plus difficiles déplacements de la saison chez un adversaire encore invaincu chez lui et qui revendique clairement son désir de play-off, explique le coach namurois Marc Mesureur. Pour une équipe comme pour l’autre, une victoire garantirait de faire la bonne opération du week-end mais aussi de se placer avant d’entamer le second tour. Nous savons qu’Aubel est très costaud défensivement mais nous sortons d’une bonne prestation offensive contre Maffle, que nous allons devoir tenter de reproduire dimanche."