Fraire vise un dixième succès consécutif

Et que dire des affrontements entre les quatre derniers de classe. Toujours à la conquête d’un premier succès, Andenne héberge Gembloux qui sort d’une belle victoire face à Mariembourg. "C’est un match crucial contre un concurrent direct que nous devons gagner pour envisager le maintien, confie l’Andennais Tom Vanoverschelde. J’estime qu’on ne mériterait pas de finir le premier tour sans victoire car mes joueurs ont montré de bonnes choses et sont sérieux aux entraînements. Après une belle prestation à Ciney, malgré un score forcé, à nous de concrétiser cette dernière face à une équipe en pleine confiance".

"Je m’attends à un match piège, prévient Rémy Boxus, car Andenne aura à cœur d’aller chercher sa première victoire. Pour ce dernier défi du premier tour, j’espère compter sur un groupe prêt physiquement et mentalement".

Enfin, Loyers reçoit le Mosa Jambes.

"Même si on joue quarante minutes en commettant encore trop d’erreurs , j’estime qu’on ne se défend pas mal. Mais les victoires ne suivent pas. Ce serait évidemment intéressant de gagner ce dimanche" résume le coach loyersois Pierre Baudelet. "Pour mettre en place des séances de jeu, j’espère que je pourrai compter sur plus de joueurs à l’entraînement, explique de son côté le mentor jambois Olivier Hennart. Et travailler la défense car nous avons un groupe âgé. Mais en jouant avec nos qualités on espère la victoire. À nous de déjouer l’efficacité à distance de Loyers".