Fraire vise un dixième succès consécutif

Enfin, Loyers reçoit le Mosa Jambes. "Même si on joue quarante minutes en commettant encore trop d’erreurs , j’estime qu’on ne se défend pas mal. Mais les victoires ne suivent pas. Ce serait évidemment intéressant de gagner ce dimanche" résume le coach loyersois Pierre Baudelet. "Pour mettre en place des séances de jeu, j’espère que je pourrai compter sur plus de joueurs à l’entraînement, explique de son côté le mentor jambois Olivier Hennart. Et travailler la défense car nous avons un groupe âgé. Mais en jouant avec nos qualités on espère la victoire. À nous de déjouer l’efficacité à distance de Loyers".