Ciney remplace Flawinne

Cette épreuve aura lieu pour une bonne cause.

"Tous nos profits iront aux enfants de l’internat HAP de Ciney, pour qu’ils aient un Noël digne de ce nom: notre challenge a un grand cœur." Ce n’est pas la première fois qu’une manche est organisée pour une bonne cause, ainsi dimanche dernier à Philippeville.

Comment sera le parcours, à Ciney ? "C’est un tracé qui ressemble un peu à celui de Pontaury, répond David Hottias. Avec 65% à 70% de portions boisées. Il y aura aussi de l’herbe. Il y aura donc des portions rapides et d’autres moins."

Départ des U8-U11 à 9h30, des U12-U15 à 10h15, des cadets et des juniors (cyclocross) à 11h, des dames à 12h15, des adultes (cyclocross) à 13h30 et des adultes VTT à 14h30 et des juniors et des cadets (VTT) à 14h31.