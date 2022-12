"Non seulement Vilvoorde est une équipe qui généralement ne nous réussit pas, mais cette saison, je pense que c’est la meilleure formation que j’ai pu voir, prévient le coach belgradois Didier Thémans. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup de points dans les mains et il faudra donc impérativement réussir à contrôler le tempo, sans quoi c’est pour ainsi dire mission impossible. Nous allons mettre un plan de jeu en place et, plus que jamais, il faudra le respecter de A à Z pendant quarante minutes pour espérer faire quelque chose".

"Bien que ce soit une très belle équipe, elle compte malgré tout trois défaites et n’est donc pas intouchable. Nous devons y croire et faire tout pour tenter d’aller chercher un succès dont nous aurions bien besoin. Nous avons beau répéter que nous avons les moyens de battre tout le monde, les résultats sont là et nous n’y parvenons pas. Qui plus est il y a encore quelques bobos dans l’équipe et il faudra faire une fois de plus avec ceux qui seront là. Aujourd’hui, le constat est là, l’objectif pour Belgrade est et restera encore après janvier, le maintien. À nous de nous ressaisir pour atteindre cet objectif", conclut un Didier Thémans plus que jamais réaliste, mais aussi optimiste.