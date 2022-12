Une réaction est attendue

Éliminé de la coupe AWBB par Huy, avant un revers à Pepinster, Ciney traverse une légère période de turbulences. Et à deux matchs afin de se remettre dans le droit chemin avant la trêve. À commencer par ce déplacement au Mosa Angleur, dernier de la classe. "Lors de notre dernière prestation, on a montré qu’on était capable du pire, rappelle la coach, Fannie Vandesteene. J’attends une vive réaction des filles le couteau entre les dents, tout en imprégnant notre rythme et en lâchant le frein à main. À quelques reprises, nous sommes passées par la petite porte: je veux éviter un tel scénario."