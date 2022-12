Un partage pour se mettre à l’abri

Les Vedrinois ont les atouts pour bousculer des Villettois qui comptent quatre succès signés face à l’EBS, Virton, Auderghem et Hasselt. "Tout dépendra bien évidemment de la composition des deux équipes, assure Didier. Et de l’ordre dans lequel seront placés les joueurs sur la feuille. C’est toujours un pur hasard. Pour nous, il serait bon que Nicolas Degros, notre chef de file, puisse éviter Chobeau, le numéro un carolo, pour ensuite rafler deux matches. Il resterait alors à Tim Giltia, qui a disputé les championnats du monde en Tunisie, et Gabriel Stanescu, impérial en nationale 1, à accrocher un autre match."

Un partage constituerait déjà une bonne opération namuroise. "Avec un partage, on mettrait nos voisins de l’Étoile Basse-Sambre à 3 points."