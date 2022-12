12-16, 19-15, 12-10, 13-22.

Pour ce dernier match de poule capital pour la deuxième place, Fribourg aligne bien Courtney Range pour débuter. Les Mosanes entament bien les débats avec un 3-0 via Saucin d’autant que les Suissesses enchainent un 0 sur 3 à 3 points ! Le temps de régler la mire, Nikitinaite inscrit 5 points d’affilée pour aider son équipe à infliger un 0-9 obligeant Namur à craquer un temps mort (6e, 3-9). Les pensionnaires du Hall Octave Henry sont en manque de réussite avec un pauvre 23% dans ses shoots. En face, Range, notamment, déroule et l’écart monte rapidement à 7-16 sur un trois points de l’ancienne Namuroise. La montée d’Asoro fait du bien en cette fin de quart-temps où les filles de José Araujo sont menées 12-18.

Le score monte vite à 14-23 via Range mais la patience et l’altruisme namurois font mouche. Sur des pick and roll intelligemment joués, Vaughn ouvre son compteur point et inscrit 6 points en moins de 2 minutes forçant Fribourg au temps-mort. Malgré cela, Namur poursuit son effort en enfilant un 11-0 bien tassé. La bande à Carpréaux reprend les commandes du match à 25-23 sur une bombe à trois points de Rupnik ! Jusque-là muette, Wilson inscrit enfin ses deux premiers points de la partie où la première période se termine sur un score de parité, 31-31.

Les deux équipes mettent énormément d’intensité défensive au détriment de la réussite. L’écart ne dépasse jamais les 4 points en faveur de Fribourg. Les Namuroises ont du mal offensivement à trouver le cercle malgré un grand cœur. Alors que Wilson, malade, est bien muselée par la défense suisse, les solutions offensives viennent à l’intérieur avec Vaughn et Asoro qui met beaucoup d’envie. La numéro 9 namuroise arrache même le dernier rebond offensif du troisième quart et met les siennes aux commandes (43-41).

Le mano à mano se poursuit dans le dernier acte où aucune des deux équipes ne parvient à prendre les devants. Jusqu’à une faute technique à Vaughn pour rouspétance mettant Fribourg à 48-51. Namur est derrière mais galvaude les chances de revenir au score. Entre des lancers ratés, des secondes chances pas converties ou des pertes de balles, le match file vers Fribourg qui gère parfaitement et s’impose 56-63. Malgré cela, les filles de José Araujo se qualifient parmi les 4 meilleures troisièmes de poule et poursuivent l’aventure européenne en 2023 !