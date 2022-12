Mardi à l’entraînement, comme c’était prévu depuis la victoire à Acren, Antoine Boreux n’a fait que l’échauffement avant de courir seul. "Il se plaignait de douleurs à gauche à droite", précise Laurent qui a aussi laissé Francis Farikou au repos toute la semaine suite à une douleur à la cheville. À l’exception de Johan Paquet, qui purgera sa journée de suspension samedi, le reste du noyau est sélectionnable.

En D2, la trêve sera plus courte qu’en D3 puisque Meux et Namur rejoueront déjà le 7 janvier. "On coupera après Solières, détaille Laurent. On a prévu un repas entre nous le 20. Les joueurs auront un petit programme individuel à suivre puis on se retrouvera une fois entre les fêtes, le jeudi 29. On n’a pas trop le choix, il faut au moins trois ou quatre séances avec ce match de reprise à Rebecq. On aura trois entraînements début janvier."